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НовостиПроисшествия15 февраля 2023 10:52

В Марий Эл грузовик на скорости врезался в легковой автомобиль, два человека пострадали

Водитель многотонной махины выехал на встречную полосу движения
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
После столкновения машины раскидало по разные стороны дороги. Фото: ГИБДД Марий Эл

После столкновения машины раскидало по разные стороны дороги. Фото: ГИБДД Марий Эл

14 февраля около 10.30 на 56 километре дороги Йошкар-Ола – Зеленодольск произошло ДТП с двумя пострадавшими. Там, по предварительной информации, водитель КАМАЗа превысил скорость и не справился с управлением. Грузовик вылетел на встречную полосу движения, где чуть ли не лоб в лоб столкнулся с автомобилем «Лада Калина».

В результате аварии пострадали 24-летний водитель легковушки и его 21-летняя пассажирка. Они получили травмы различной степени тяжести, сообщили в ГИБДД Марий Эл.

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