Каждый седьмой житель Казани решил продлить себе отдых после 23 февраля

Продлить себе выходные задумали 14% опрошенных горожан. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

14% опрошенных жителей Казани, то есть примерно каждый седьмой, запланировал не останавливаться в праздновании Дня защитника Отечества – 23 февраля. Они решили продлить себе отдых за счет отпусков и отгулов, делится результатами своего исследования портал SuperJob.

По данным его опроса, который проводился среди экономически активных жителей Казани с 31 января по 9 февраля 2023 года, чаще всего отдых за счет отпуска в предстоящий праздник продлевают горожане моложе 34 лет – 28% от всех респондентов.

Напомним, что в этот раз День защитника Отечества в России отмечается в четверг, после которого идут три выходных дня подряд.

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