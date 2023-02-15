Госжилинспекция Татарстана объяснила рост платы за отопление до 40%

Многие жители республики заметили существенный рост платы за отопление на 30-40%. Фото: Олег УКЛАДОВ

Многие жители республики заметили существенный рост платы за отопление на 30-40%. Связано это с подорожанием тарифов ЖКХ с 1 декабря 2022 года и повышенным потреблением из-за холодной зимы. Такое объяснение на пресс-конференции дал начальник Госжилинспекции Татарстана Сергей Крайнов.

С января в ведомство обратились 622 раза по поводу начислений за отопление, что на 12% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Так, например, в ходе проверок несостыковки выявили в трех домах Казани по улицам Маршрутная, Железнодорожная и Горьковское шоссе. Всему виной там стала некорректная работа общедомовых приборов учета тепла.

Напомним, ранее казанцам рассказали, куда жаловаться в случае завышения начислений за жилищно-коммунальные услуги.

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