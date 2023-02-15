По словам сотрудников Госжилинспекции республики, расходы жильцов в новых домах оказались нелогично высокими. Фото: Светлана Макеева

В Татарстане жителям вернут девять миллионов рублей, переплаченных за отопление. Деньги им должны вернуть до конца февраля.

По словам сотрудников Госжилинспекции республики, после проверок жалоб граждан на слишком большие суммы за отопление они пришли к выводу, что расходы жильцов в новых домах оказались нелогично высокими.

Собственников 217 многоквартирных домов ждет масштабный перерасчет. Это связано с выявлением надзорными органами "экономии" со стороны застройщиков, сообщает "Реальное время".

Напомним, ранее "Комсомолка" опубликовала какие изменения внесли по тарифам ЖКХ в Казани с 1 декабря 2022 года. Так, тариф одной теплоснабжающей организации Казани за отопление составляет 2006,23 рубля/Гкал.

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