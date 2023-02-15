Взяла нож и бросилась помогать: невероятная история спасения девушки в лифте

Если бы не Оксана, история могла бы закончиться трагично Фото: принтскрин видео.

Едва не закончилась трагедией обычная поездка в лифте для жительницы Казани. Инцидент произошел в одном из домов по улице Гареева.

Горожанка вошла в лифт – к ее поясу был привязан поводок с собакой. В результате хозяйка оказалась внутри, а питомец снаружи. Двери закрылись и лифт поехал вниз. В какой-то момент девушка успела нажать на кнопку и остановить движение кабины, но сама она оказалась подвешенной на поводке. Хозяйка питомца начала кричать и звать на помощь.

Крики услышала одна из жительниц подъезда по имени Оксана. Она прибежала к девушке и поняла, что действовать нужно быстро.

- Я вернулась домой, взяла нож и бросилась помогать, - рассказала Оксана телеканалу «Татарстан-24».

В результате соседка перерезала поводок, девушка была спасена. Ее питомец из ошейника выбрался самостоятельно, с ним тоже все в порядке.

Видео инцидента мы публиковали ранее, его можно посмотреть здесь.

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