В Казани в 2022 году более 300 семьй обманутых дольщиков заселились в свои дома

В Казани в данное время с привлечением средств дольщиков возводятся 110 объектов. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Казани в 2022 году 302 семьи обманутых дольщиков заселились в свои дома. Они получили ключи от квартир в достроенных ЖК "Мелодия" по улице Габишева и ЖК "Жардин" по улице Аэропортовской. Этот вопрос обсудили депутаты Госсовета Татарстана и Казгордумы на заседании общественного совета при Управлении жилищной политики исполкома города.

Так, в столице Татарстана в настоящее время с привлечением средств дольщиков возводятся 110 объектов. Также под контролем находится деятельность 62 застройщиков. А дольщики дома по улице Адель Кутуя смогли восстановить свои права на жилье. Им выплатили компенсации.

Отметим, в дальнейшем депутаты планируют совместно с экспертами обсудить вопросы, касающиеся застройщиков, возводящих дома с привлечением средств дольщиков.

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