В Татарстане для школ закупят новые флаги и гербы на 38 миллионов рублей

Заявки на участие в тендере принимаются до 22 февраля. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Татарстане для школ закупят новые флаги и гербы на 38,4 миллиона рублей. Средства на эти цели выделят из федерального и республиканского бюджетов. Соответствующий тендер опубликован на сайте госзакупок.

Согласно техзаданию, всего комплектами государственных символов оснастят 275 образовательных организаций республики. Для каждой школы предусмотрено по одному флагу России и Татарстана с уличными флагштоками, протокольному флагу, большому и малому гербу, а также по 10 настольных флагов республики и страны.

Отметим, стоимость одного комплекта госсимволов для образовательного учреждения обойдется в 70 тысяч рублей. Так, за 9,6 тысячи рублей приобретут протокольные флаги, за 1,8 тысячи рублей - уличные, 5,7 тысячи рублей - большие гербы, 42,5 тысячи рублей - флагштоки. Заявки на участие в тендере принимаются до 22 февраля.

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