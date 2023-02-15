Казань
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Казань
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Казань
-5°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество15 февраля 2023 7:10

В Татарстане капремонт четырех мостов обойдется в 265 миллионов рублей

Из общей суммы 66,7 миллиона рублей направят на проведение работ на мосту через реку Манаузку в Азнакаево
Рузалия ХАКИМУЛЛИНА
Заявки на участие в тендере принимаются до 2 марта.

Заявки на участие в тендере принимаются до 2 марта.

Фото: Олег ЗОЛОТО

В Татарстане капитальный ремонт четырех мостов обойдется в 265,9 миллиона рублей. Соответствующие тендеры опубликованы на сайте госзакупок.

Согласно техзаданию, из общей суммы 70,9 миллиона рублей выделят на ремонт 27-метрового моста через ручей Басарский в Заинском районе. Сейчас этот объект находится в аварийном состоянии.

Кроме того, 66,7 миллиона рублей направят на проведение капитального ремонта моста через реку Манаузку в Азнакаево. Также работы проведут на мосту через реку Шабиз в Актанышском районе и реку Каринку в Елабужском районе. На эти цели сумма финансирования составит 65,3 миллиона рублей и 63,2 миллиона рублей соответственно.

Отметим, заявки на участие в тендере принимаются до 2 марта. Работы на объектах необходимо завершить к 20 ноября 2023 года.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram