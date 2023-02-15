В Татарстане капремонт четырех мостов обойдется в 265 миллионов рублей

Заявки на участие в тендере принимаются до 2 марта. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Татарстане капитальный ремонт четырех мостов обойдется в 265,9 миллиона рублей. Соответствующие тендеры опубликованы на сайте госзакупок.

Согласно техзаданию, из общей суммы 70,9 миллиона рублей выделят на ремонт 27-метрового моста через ручей Басарский в Заинском районе. Сейчас этот объект находится в аварийном состоянии.

Кроме того, 66,7 миллиона рублей направят на проведение капитального ремонта моста через реку Манаузку в Азнакаево. Также работы проведут на мосту через реку Шабиз в Актанышском районе и реку Каринку в Елабужском районе. На эти цели сумма финансирования составит 65,3 миллиона рублей и 63,2 миллиона рублей соответственно.

Отметим, заявки на участие в тендере принимаются до 2 марта. Работы на объектах необходимо завершить к 20 ноября 2023 года.

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