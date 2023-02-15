Казань
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Казань
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Казань
-5°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиЗвезды15 февраля 2023 6:55

Денис Мацуев выступит в Набережных Челнах в честь годовщины выпуска первого КАМАЗа

Пианист приехал в Татарстан по приглашению главы автогиганта Сергея Когогина
Роман ЕФРЕМОВ
Мацуев посещает Набережные Челны далеко не в первый раз

Мацуев посещает Набережные Челны далеко не в первый раз

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Пианист-виртуоз, народный артист РФ Денис Мацуев выступит сегодня, 15 февраля, в Органном зале Набережных Челнов. Концерт будет посвящен 47-й годовщине со дня выпуска первого грузовика КАМАЗ.

Помимо Мацуева на сцену выйдут и другие именитые музыканты, а также юные, но талантливые Софья и Анастасия Тюрины. Первая, к слову, является обладателем Гран-при конкурса юных талантов «Синяя птица».

Напомним, что Денис Мацуев – частый гость на торжественных мероприятиях «КАМАЗа». Зачастую он приезжает в Набережные Челны по личному приглашению главы компании Сергея Когогина.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram