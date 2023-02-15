По словам Минуллиной, эта сложная экономическая ситуация дала толчок развитию внутреннего рынка. Фото: Татьяна ЧЕРНИКОВА

В Татарстане из-за санкций заморозили около трети инвестиционных проектов. Об этом на заседании комитета Госсовета республики по экономике, инвестициям и предпринимательству сообщила глава АИР региона Талия Минуллина. По ее словам, это связано с тем, что пришлось менять партнеров, а также возникли проблемы с оборудованием и логистикой. Однако эта сложная экономическая ситуация дала толчок развитию внутреннего рынка. Так, появилась потребность в импортозамещении огромного количества товаров. В связи с этим Минуллина видит возможность увеличения инвестиционных проектов и самих инвестиционных вложений.

Отметим, за девять месяцев 2022 года в республике рост инвестиций в основной капитал составил 451 миллиард рублей. По итогам года ожидается, что внебюджетные вложения составят более 700 миллиардов рублей, а с учетом средств бюджета - 850 миллиардов рублей.

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