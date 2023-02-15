По словам главы района Равиля Хисамутдинова, в первые годы его работы на данной должности очередь в детский сад составляла около 1,4 тысячи детей. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Высокогорском районе зафиксировали острую нехватку школ и детсадов. Об этом на заседании местного совета сообщил глава района Равиль Хисамутдинов.

По словам руководителя, в первые годы его работы на этой должности очередь в детский сад составляла около 1,4 тысячи детей. Теперь после строительства новых дошкольных учреждений этот показатель достиг 1,8 тысячи. Также он отметил, что две тысячи школьников учатся во вторую смену.

Напомним, в начале февраля в Высокогорском районе состоялся третий заключительный сход граждан. На нем глава района Равиль Хисамутдинов показал собравшимся, как будет выглядеть школа №2, бывшее здание образовательного учреждения в селе Пановка, а также новый спорткомплекс "Хэрэкэт".

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