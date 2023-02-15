Жители Казани забили до смерти своего приятеля в гостях у общей знакомой

Преступление произошло в подъезде Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Уголовное дело в отношении двух жителей Казани передано в суд. Они обвиняются в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, которое повлекло по неосторожности смерть потерпевшего.

По информации следствия, инцидент произошел 11 августа 2022 года. Обвиняемые распивали алкоголь с 31-летним потерпевшим в гостях у общей знакомой в общежитии по улице Беломорской. Позже мужчины вышли в подъезд, где устроили драку. Казанцы 32 и 48 лет жестоко избили знакомого. Узнав об этом, хозяйка вызвала спецслужбы. Пострадавший был доставлен в больницу, где через несколько часов умер.

Обвиняемые находятся под стражей.

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