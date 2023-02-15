Бывшего начальника железнодорожной станции в Набережных Челнах осудили за мошенничество

Бывшему руководителю станции вменяли получение взяток на сумму около 200 тысяч рублей Фото: Иван МАКЕЕВ

Состоялся суд на бывшим начальником железнодорожной станции «Набережные Челны», который обвинялся в трех эпизодах мошенничества с использованием служебного положения.

На заседании мужчина свою вину не признал. Тем не менее, приговором Набережночелнинского городского суда он признан виновным. Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на три года условно с испытательным сроком на два года. Приговор в законную силу еще не вступил.

Согласно материалам дела, изначально бывшему руководителю станции вменяли получение взяток на сумму около 200 тысяч рублей.

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