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НовостиПроисшествия15 февраля 2023 5:02

Бывшего начальника железнодорожной станции в Набережных Челнах осудили за мошенничество

Суд назначил ему условное наказание
Роман ЕФРЕМОВ
Бывшему руководителю станции вменяли получение взяток на сумму около 200 тысяч рублей

Бывшему руководителю станции вменяли получение взяток на сумму около 200 тысяч рублей

Фото: Иван МАКЕЕВ

Состоялся суд на бывшим начальником железнодорожной станции «Набережные Челны», который обвинялся в трех эпизодах мошенничества с использованием служебного положения.

На заседании мужчина свою вину не признал. Тем не менее, приговором Набережночелнинского городского суда он признан виновным. Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на три года условно с испытательным сроком на два года. Приговор в законную силу еще не вступил.

Согласно материалам дела, изначально бывшему руководителю станции вменяли получение взяток на сумму около 200 тысяч рублей.

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