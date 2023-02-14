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НовостиОбщество14 февраля 2023 15:04

Количество зарплатных клиентов ВТБ в Татарстане выросло на 15%

Фото: Анастасия ОСИПОВА

Фото: Анастасия ОСИПОВА

ВТБ в Татарстане за 2022 год увеличил число компаний, подключенных к зарплатному проекту. Новыми зарплатными клиентами банка в республике в 2022 году стали свыше 85 тысяч жителей.

- За год мы привлекли на зарплатное обслуживание 90 новых предприятий республики. Наибольшее число новых зарплатных клиентов мы подключили в декабре. На этот период пришлось подписание договора на обслуживание с системообразующим предприятием энергетической отрасли региона, – отметила вице-президент, управляющий ВТБ в Татарстане Марьям Давлетшина.

ВТБ выпускает зарплатные карты на базе национальной карты «Мир», они подходят для проведения бесконтактных платежей и работают во всех регионах России.