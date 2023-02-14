Полицейские Чувашии поймали серийных похитителей игрушек

В скором времени им изберут меру пресечения. Фото: Елена ВАХРУШЕВА

Еще с октября 2022 года в отделы полиции стали поступать жалобы из магазинов игрушек в крупных торговых центрах Чебоксар и Новочебоксарске. Представители торговых точек заявляли, что неизвестные похитили у них детские конструкторы и наборы игрушек. В итоге ущерб от этой серии краж превысил 300 тысяч рублей.

Полицейские установили, что к похищению игрушек причастны двое жителей соседней Башкирии – 18-летний и 20-летние приятели. Так, первый из них не раз уже привлекался к ответственности за такие преступления. А второй и вовсе проходит фигурантом по ряду уголовных дел о таких же кражах игрушек из магазинов в Уфе и Челябинске.

- Злоумышленники проносили товар в сумках через антикражные ворота магазинов и беспрепятственно покидали торговые центры, - рассказали в МВД Чувашии.

Полицейские выехали в командировку в Уфу, где задержали подозреваемых и под конвоем доставили их в Чебоксары, где им в скором времени изберут меру пресечения. Исходя из их «послужного списка», скорее всего, это будет заключение под стражу.

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