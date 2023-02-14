Казань
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Казань
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Казань
-6°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество14 февраля 2023 14:25

Гидон, Мирай и Энара: жители Казани назвали своих новорожденных детей необычными именами

Жители Казани назвали своих детей Гидон, Мирай и Энара
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
С 6 по 12 февраля в городе зарегистрировали рождение 367 детей.

С 6 по 12 февраля в городе зарегистрировали рождение 367 детей.

Фото: Игорь ЧАБАНЕНКО

За прошлую отчетную неделю – с 6 по 12 февраля, в Казани зарегистрировали появление на свет 367 детей. 174 из них – это мальчики, а 193 – девочки, сообщает ЗАГС города.

В управлении также подготовили рейтинг самых популярных имен и самых редких, которыми казанские родители нарекали своих новорожденных детей.

Так, чаще всего на прошлой неделе они использовали такие имена, как Амир, Мирон, Александр, Алина, Алиса и Варвара. В список же редких в этот раз попали: Гидон, Тагмир, Мирай, Нина, Энара и Рисаля.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram