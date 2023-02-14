Гидон, Мирай и Энара: жители Казани назвали своих новорожденных детей необычными именами

С 6 по 12 февраля в городе зарегистрировали рождение 367 детей. Фото: Игорь ЧАБАНЕНКО

За прошлую отчетную неделю – с 6 по 12 февраля, в Казани зарегистрировали появление на свет 367 детей. 174 из них – это мальчики, а 193 – девочки, сообщает ЗАГС города.

В управлении также подготовили рейтинг самых популярных имен и самых редких, которыми казанские родители нарекали своих новорожденных детей.

Так, чаще всего на прошлой неделе они использовали такие имена, как Амир, Мирон, Александр, Алина, Алиса и Варвара. В список же редких в этот раз попали: Гидон, Тагмир, Мирай, Нина, Энара и Рисаля.

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