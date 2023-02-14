Сквер 60-летия студенческих отрядов Татарстана появится рядом с ж/д вокзалом «Казань-1»

17 февраля отмечается День российских студенческих отрядов. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Сквер 60-летия студенческих отрядов Татарстана появится рядом с центральным железнодорожным вокзалом «Казань-1». Новое общественное пространство расположится на территории от улицы Бурхана Шахиди до улицы Гаяза Исхаки.

Разрабатывать концепцию сквера будут 25 студентов профильных вузов. Им предстоит продумать размещение на территории арт-объектов, мест озеленения, а также прописать сценарии использования сквера, сообщает Институт развития городов Татарстана.

При этом место для будущего сквера выбрано не случайно – именно с этой железнодорожной станции в июле 1963 года студенты из первых студенческих строительных отрядов отправились на целину в Казахстан.

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