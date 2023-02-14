Казанцам рассказали, как часто можно заниматься мастурбацией

Уролог считает, что полноценный половой акт заменить невозможно Фото: Андрей АБРАМОВ

Врач уролог-андролог высшей квалификационной категории Руслан Корнилов рассказал о плюсах и минусах мастурбации. По словам доктора, к ней можно и даже нужно прибегать, если отсутствует регулярный секс.

- Когда мастурбация заменяет нормальную половую жизнь, она становится вредной. Ни одна мастурбация не способна заменить полноценный половой акт и взаимоотношения между партнерами. Не происходит выработки нужного количества эндорфинов. А чисто механически – для вывода секрета предстательной железы, чтобы не было застоя, польза есть. Это о тех случаях, когда нет регулярного секса, - пояснил Руслан Корнилов. - Нет определенной нормы количества половых актов в неделю, но я, как правило, рекомендую три-пять раз в неделю. То есть, если нет секса хотя бы двух-трех раз в неделю, нужно заменять мастурбацией.

Полную версию интервью с урологом-андрологом читайте на сайте «КП-Казань».

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