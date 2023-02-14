Минниханов призвал, чтобы научно-технические результаты не оставались только на бумаге

Рустам Минниханов указал на довольно низкую восприимчивость экономики к инновациям.

Раис Татарстана Рустам Минниханов призвал активно использовать инновации, чтобы научно-технические результаты не оставались только на бумаге. Об этом руководитель региона заявил на заседании Ассоциации содействия цифровому развитию, которое состоялось 14 февраля.

Глава республики привел официальную статистику, согласно которой к числу инновационно активных компаний относятся лишь 12% реального сектора российской экономики. Это указывает на ее довольно низкую восприимчивость к инновациям.

В настоящее время создание технологического суверенитета России становиться главной задачей для дальнейшего развития страны. При этом у республики для этого есть мощные научные и инженерные школы, передает слова Рустама Минниханова его пресс-служба.

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