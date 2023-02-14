В Набережных Челнах мужчину осудили за ложные сообщения о готовящихся взрывах

После каждого из ложных вызовов к зданию съезжались спецслужбы Фото: Александра БУДАЕВА

В Набережных Челнах осудили «телефонного террориста», который совершал преступления с января 2021 года по август 2022-го.

По материалам суда, действуя из хулиганских побуждений нетрезвый челнинец звонил на номер 112 и оставлял ложные сообщения о готовящихся взрывах в своем доме. После каждого из такого звонков к зданию съезжались спецслужбы.

В результате суд назначил мужчине наказание в виде ограничения свободы на один год. Также был удовлетворен иск городского прокурора, с челнинца в пользу городских спецслужб взыскана 21 тысяча рублей. Приговор в законную силу еще не вступил.

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