В 2023 году три татарстанских вуза получат почти по 350 миллионов рублей от Минобрнауки России

Из общей суммы 16,3 миллиона рублей выделят на повышение квалификации и переподготовку для профессорско-преподавательского состава. Фото: Даниил ОПАРИН

В 2023 году три татарстанских вуза получат по 348,3 миллиона рублей от Минобрнауки России. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Эти средства будут направлены в Университет Иннополис, КФУ и КНИТУ-КХТИ. Из общей суммы 16,3 миллиона рублей выделят на повышение квалификации и переподготовку для профессорско-преподавательского состава. Еще 358,8 тысячи рублей уйдут на прохождение практик и стажировок для магистрантов. А 331,6 миллиона рублей направят на поддержку программы развития передовых инженерных школ.

Отметим, всего гранты получили 30 университетов России. На эти цели в 2023 году общий объем финансирования в рамках проекта "Передовые инженерные школы" составил более 10 миллиардов рублей.

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