Рустам Минниханов возглавил координационный совет «Движения первых» в Татарстане

Совет будет должен координировать деятельность республиканского отделения «Движения первых» и содействовать в реализации федеральных программ движения в Татарстане. Фото: пресс-служба раиса Татарстана

В Татарстане создан координационный совет по взаимодействию с общероссийским движением детей и молодежи «Движение первых». Его председателем стал раис республики Рустам Минниханов.

Заместителем председателя координационного совета назначена Лейла Фазлеева, а секретарем - Ринат Садыков. Вместе с ними в состав вошли Ирада Аюпова, Зиля Валеева, Ирина Волынец, Радик Гайзатуллин, Экзам Губайдуллин, Сергей Иванов, Владимир Леонов, Руслан Мухарлямов, Айдар Салимгараев, Тимур Сулейманов, Ильсур Хадиуллин и Артем Хохорин. Они будут должны координировать деятельность республиканского отделения «Движения первых», содействовать в реализации федеральных программ движения в Татарстане, разрабатывать региональные и районные программы, отвечающие целям движения, поддерживать местные детские и молодежные общественные объединения.

Напомним, в январе 2023 года Тимур Сулейманов покинул должность министра по делам молодежи Татарстана и возглавил региональное отделение общероссийского движения «Движение первых». Ранее он рассказал, чем именно займется на новой должности.

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