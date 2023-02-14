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НовостиОбщество14 февраля 2023 11:49

За 2022 год количество самозанятых в Казани выросло на 23 тысячи человек

Увеличилось также число субъектов малого и среднего бизнеса
Лилиана ГАРИФУЛЛИНА
Число самозанятых в Казани составляет 350,3 тысячи человек.

Число самозанятых в Казани составляет 350,3 тысячи человек.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

За 2022 год в Казани количество субъектов малого и среднего бизнеса выросло почти на 2 тысячи – с 78,5 до 80,4 тысячи. При этом число самозанятых составляет 350,3 тысячи человек, что на 23 тысячи человек больше, чем годом ранее.

Кроме того, за девять месяцев прошлого года оборот малых предприятий составил 701,1 миллиарда рублей. Почти на миллиард возросли и налоговые поступления от владельцев малого и среднего бизнеса, поделился заместитель руководителя исполкома Казани Ильдар Шакиров.

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