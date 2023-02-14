Исполком Казани просит завести уголовное дело на стрелявшего в собаку жителя

Мужчина стрелял в животных из окна далеко не в первый раз. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В январе в казанском ЖК «Светлая долина» неизвестный из ружья обстрелял собаку и повредил ей задние лапы. Соседей возмутила эта ситуация, учитывая, что мужчина стрелял в животных из окна далеко не в первый раз. Местные жители помогли спасти жизнь пса и заявили в полицию, однако в возбуждении уголовного дела им отказали.

Заместитель руководителя исполкома Казани Искандер Гиниятуллин подал снова заявление в полицию о возбуждении уголовного дела по факту жестокого обращения с животным. Вместе с тем он подготовил жалобу в прокуратуру из-за отказа в заведении уголовного дела по обращению местных жителей. В настоящий момент собака проходит лечение в клинике, а мужчина до сих пор остается безнаказанным, сообщает пресс-служба мэрии Казани.

Чтобы таких случаев стало меньше, в республике заработает федеральный проект «Защита животного мира». В пятницу, 17 февраля, состоится заседание Общественного Совета совместно с представителями районов и городов Татарстана. Граждане смогут обратиться с проблемами и предложение по вопросам обращения с животными. Для этого нужно пройти регистрацию на сайте проекта.

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