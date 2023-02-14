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НовостиПроисшествия14 февраля 2023 10:32

В Кировском районе Казани произошел пожар на складе по улице Архангельская

Столб черного дыма был виден за несколько километров
Лилиана ГАРИФУЛЛИНА
Черные столбы дыма виднеются за много километров.

Черные столбы дыма виднеются за много километров.

Фото: скриншот

В полдень 14 февраля в экстренные службы поступило сообщение о пожаре в Кировском районе Казани. Черный столб дыма виднелся за несколько километров от места происшествия, передают очевидцы.

Как оказалось, это горит склад с резинотехническими изделиями, расположенный по адресу: улица Архангельская, 14.

- На месте работают силы казанского пожарного гарнизона. Информации о пострадавших не поступало, - сообщает МЧС Татарстана.

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