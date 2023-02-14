В Кировском районе Казани произошел пожар на складе по улице Архангельская

Черные столбы дыма виднеются за много километров. Фото: скриншот

В полдень 14 февраля в экстренные службы поступило сообщение о пожаре в Кировском районе Казани. Черный столб дыма виднелся за несколько километров от места происшествия, передают очевидцы.

Как оказалось, это горит склад с резинотехническими изделиями, расположенный по адресу: улица Архангельская, 14.

- На месте работают силы казанского пожарного гарнизона. Информации о пострадавших не поступало, - сообщает МЧС Татарстана.

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