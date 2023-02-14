В Татарстане за год выявили 34 организаций с признаками нелегальной деятельности

До обращения в организацию гражданам советуют проверить наличие официального разрешения на предоставление финансовых услуг. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Татарстане за год выявили 34 организаций с признаками незаконной деятельности. Из них 31 компании попадают под "черных кредиторов", две - под определение финансовые пирамиды, а одна - под нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг, сообщает пресс-служба Банка России.

Отметим, что организации "черные кредиторы" предлагают людям взять ссуду без справок и поручительства. При этом разрешения на данную деятельность у этих организаций отсутствовали. Поэтом тот, кто воспользуется их услугами, может потерять имущество, которое он передал в залог. Также такие кредиторы могут воспользоваться противоправными методами возвращения долга.

В связи с этим гражданам советуют до обращения в подобную организацию проверить наличие официального разрешения на предоставление ею указанных услуг. Такая опция доступна на сайте Банка России.

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