ГИБДД Татарстана опубликовало видео наезда на двух 15-летних школьниц в Казани

Пострадавших школьниц госпитализировали. Фото: @gibddtatarstan

13 февраля в Казани 25-летний водитель KIA сбил двух 15-летних школьниц на нерегулируемом пешеходном переходе около дома №5 по улице Глушко. Момент наезда запечатлел видеорегистратор проезжавшей мимо машины. ГИБДД Татарстана опубликовало данный ролик в своем телеграм-канале.

На кадрах видно, как школьницы переходят дорогу перед троллейбусом. Из-за него они не видят, как по дороге несется иномарка. И в следующий момент она их сбивает. Подростки отлетают на несколько метров, а машина продолжает свое движение по инерции. Пострадавших школьниц госпитализировали. Их состояние врачами оценивается, как средней степени тяжести.

Напомним, на днях на Горьковском шоссе в Казани водитель совершил наезд на 56-летнего мужчину. От полученных травм пострадавший скончался в больнице.

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