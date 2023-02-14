Татарстан посетит делегация Ирана с бизнес-миссией

По словам Талии Минуллины, в данное время идет разработка отдельной программы для гостей из Ирана с посещением индустриальных парков. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Татарстан с бизнес-миссией посетит делегация из Ирана, произойдет это в рамках международного экономического форума "Россиия - Исламский мир: KazanForum". Гости планируют приехать за четыре дня до саммита, сообщает глава Агентства инвестиционного развития республики Талия Минуллина.

Уже идет разработка отдельной программы для гостей с посещением индустриальных парков. После на площадке форума состоится подведение итогов этой бизнес-миссии. Также для всех участников в городе организуют различные мероприятия.

Напомним, С 17 по 21 мая в Казани пройдет международный экономический форум "Россия - Исламский мир: KazanForum". Участники посетят экскурсионную программу в древнем Болгаре "Изге Болгар жыены". Отличительной особенностью мероприятия станет выставка священных реликвий пророка Мухаммада.

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