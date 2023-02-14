Минниханов назвал приоритетом Татарстана возможность развития собственной энергетики

По словам Минниханова, в регионе функционирует крупнейшая энергетическая система в Поволжье и одна из крупнейших - в России. Фото: rais.tatarstan.ru

Глава Татарстана Рустам Минниханов встретился с председателем правления АО "СО ЕЭС" Федором Опадчим. Они обсудили вопросы развития энергетической системы республики, сообщает пресс-служба раиса республики.

По словам Минниханова, в регионе функционирует крупнейшая энергетическая система в Поволжье и одна из крупнейших в России. В связи с этим основной задачей является обеспечение развития энергосистемы республики и надежного энергоснабжения потребителей.

Эта сфера в Татарстане демонстрирует устойчивый рост. Так, по абсолютному приросту потребления в 2022 году она стала пятой из региональных энергосистем России.

Напомним, Росатом планирует в 2035 году ввести в эксплуатацию атомную энерго-технологическую станцию (АЭТС) по производству водорода. В качестве площадки для ее размещения рассматривают Татарстан.

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