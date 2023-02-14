В Казани спасатели вытащили застрявшего в заборе на Право-Булачной мальчика

Фото: ГУ МЧС России по РТ

Спасателей вызывали на улицу Право-Булачную в Казани, где помощь понадобилась 11-летнему мальчику. Ребенок провалился на спуске к воду между решетками, застрял ногой, сам выбраться не мог.

Сотрудники МЧС освободили ногу мальчика. Помощь медиков ему не понадобилась.

Ранее мы сообщали, что в Татарстане спасатели помогли рыбаку, которому стало плохо посреди реки Кама.

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