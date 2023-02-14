В Казани наградили участвовавших в спецоперации росгвардейцев

По словам Алияра Абдуллаева, события, частью которых стали росгвардейцы, войдут в историю государства. Фото: 16.rosguard.gov.ru

В Казани наградили росгвардейцев, участвовавших в спецоперации на Украине. Государственные грамоты им вручил заместитель командующего Приволжским округом Росгвардии по военно-политической работе генерал-майор Алияр Абдуллаев.

Военнослужащим были вручены орден Мужества, Георгиевский крест IV степени, медали ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени с мечами, медали "За отвагу", Суворова и Жукова. Наград бойцы были удостоены за мужество, отвагу, самоотверженность и успешное выполнение служебно-боевых задач.

По словам Абдуллаева, события, частью которых стали росгвардейцы, войдут в историю государства. Также он поблагодарил членов семей солдат за их поддержку, сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Татарстану.

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