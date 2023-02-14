В поселке под Казанью за год количество преступлений выросло на 30%

По словам Галиуллина, в большинстве случаев жертвами преступлений становятся граждане пожилого возраста. Фото: Евгения ГУСЕВА

В Осиново в 2022 году было совершено 249 преступлений. Это на 30% больше, чем показатели 2021 года. Информацию на отчетной сессии озвучил начальник отдела местной полиции Ильяр Галиуллин.

По словам стража порядка, основными видами преступления в селе являются мошенничество, хищение и грабежи в магазинах. В большинстве случаев жертвами злодеяний становятся граждане пожилого возраста.

Как отметил Галиуллин, мошенники звонят пенсионерам и представляются сотрудниками правоохранительных органов, а после сообщают ложную информацию с целью похищения денежных средств. С такими случаями обращения поступают в его отделение с периодичностью 2-3 раза в неделю.

Напомним, ранее "Комсомолка" рассказала о самых распространенных способах мошенничества. А также о том, почему республика настолько притягательна для таких преступников.

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