В Татарстане получивший тюремный срок экс-глава налоговой инспекции лишен госнаграды

Марат Мухамадиев руководил межрайонной инспекцией в Бугульме 17 лет Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Экс-руководитель межрайонной налоговой инспекции №17 Марат Мухамадиев лишен госнаграды указом раиса Татарстана Рустама Минниханова. В частности, у него отозвано звание «Заслуженного экономиста РТ».

Напомним, летом прошлого года представитель налоговой инспекции был осужден за покушение на мошенничество. Арестован он был еще в 2021 году.

Марат Мухамадиев руководил межрайонной инспекцией в Бугульме 17 лет.