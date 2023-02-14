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НовостиПроисшествия14 февраля 2023 6:32

В Татарстане получивший тюремный срок экс-глава налоговой инспекции лишен госнаграды

Соответствующий указ подписал раис Татарстана Рустам Минниханов
Роман ЕФРЕМОВ
Марат Мухамадиев руководил межрайонной инспекцией в Бугульме 17 лет

Марат Мухамадиев руководил межрайонной инспекцией в Бугульме 17 лет

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Экс-руководитель межрайонной налоговой инспекции №17 Марат Мухамадиев лишен госнаграды указом раиса Татарстана Рустама Минниханова. В частности, у него отозвано звание «Заслуженного экономиста РТ».

Напомним, летом прошлого года представитель налоговой инспекции был осужден за покушение на мошенничество. Арестован он был еще в 2021 году.

Марат Мухамадиев руководил межрайонной инспекцией в Бугульме 17 лет.