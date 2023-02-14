В поселках Татарстана зафиксирован дефицит невест

По словам Колодникова, в сельской местности количество мужчин значительно превышает численность женщин. Фото: Евгения ГУСЕВА

В поселках Татарстана зафиксирована нехватка невест. Причиной является миграция молодежи. Об этом на заседании комитета Госсовета республики по бюджету сообщил аудитор Счетной палаты региона Сергей Колодников.

В сельской местности в возрастных категориях 25-29 лет и 30-34 года количество мужчин значительно превышает численность женщин. Это влечет проблемы с созданием молодых семей. Также это влияет на принятие решения о миграции.

Также Колодников отметил, что другой проблемой является не выполнение плана по приему студентов в учреждениях образования по сельскохозяйственным специальностям. Это связано с невостребованностью направления у молодежи, длительностью срока обучения и несоответствием с реальными потребностями бизнеса в новых кадрах.

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