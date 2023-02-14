Состояние пострадавших в резонансном ДТП медиков скорой помощи стабилизировалось

Получивший наиболее тяжелые травмы фельдшер был переведен из Набережных Челнов в Казань Фото: принтскрин видео.

Состояние медиков, пострадавших в резонансном ДТП с участием скорой помощи в Набережных Челнах, стабилизировалось.

Как сообщили «КП-Казань» в пресс-службе РКБ, 38-летний фельдшер переведен из реанимации в отделение. Напомним, его из Набережных Челнов в Казань доставили 8 февраля на реанимобиле.

Состояние 25-летней девушки-фельдшера также стабилизировалось. Она находится под наблюдением медиков БСМП Набережных Челнов. 39-летнего водителя автомобиля скорой помощи уже выписали домой.

Напомним, ДТП произошло вечером 6 февраля – на перекрестке проспектов Вахитова и Сююмбике столкнулись скорая помощь и легковой автомобиль Audi. За рулем иномарки находился известный в городе радиоведущий.

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