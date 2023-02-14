В Набережных Челнах депутатов за пропуск заседаний будут лишать мандата

Всего в горсовете Набережных Челнов состоят 44 депутата. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Набережных Челнах депутатов горсовета за пропуск заседаний будут лишать мандата. Соответствующие изменения планируют внести в Устав города. Публичные слушания по этому поводу проведут 24 марта.

Речь идет о ситуациях, когда народный избранник без уважительной причины отсутствует на всех заседаниях в течение шести месяцев подряд. В связи с этим предлагают лишить полномочий таких депутатов досрочно.

Отметим, всего в горсовете Набережных Челнов состоят 44 депутата. Заседания проходят в мэрии в среднем раз в месяц-полтора.

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