Минниханов заявил о необходимости развития животноводства в Рыбно-Слободском районе

Минниханов отметил, что у Рыбно-Слободского района потенциал огромный. Фото: rais.tatarstan.ru

В Рыбно-Слободском районе недостаточно развито животноводство. В связи с этим требуется усилить работу в данном направлении. Об этом на заседании совета района заявил раис Татарстана Рустам Минниханов.

По словам главы республики, в районе всегда будет низкая зарплата, если заниматься только растениеводством. Животноводство является основой денежного потока, а молоко - продукт номер один, чтобы хозяйство было стабильно.

Также Минниханов отметил, что у района огромный потенциал. Пока они находятся на 39-й позиции по социально-экономическому развитию, поэтому им есть куда расти.

Кроме того, глава республики посоветовал работать над доходной базой, создавать рабочие места, бизнес. Для этого Рыбно-Слободской район имеет выгодную транспортно-логистическую позицию, земельные и водные ресурсы. Так, по количеству занятых в малом и среднем бизнесе они находятся на 30-й позиции.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram