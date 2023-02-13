Юдин выступает за «Ак Барс» с сезона 2018/19. Фото: Ак Барс

Казанский «Ак Барс» продлил контракт с защитником Дмитрием Юдиным. Об этом сообщает пресс-служба клуба из Татарстана. Новое соглашение рассчитано на два сезона.

В текущем регулярном чемпионате защитник принял участие в 53 матчах, в которых забил 2 гола и отдал 6 результативных передач при показателе полезности «+8».

Отметим, что Юдин выступает за «Ак Барс» с сезона 2018/19. Он провёл за казанский клуб 254 игры, в которых смог отличиться 11 раз и еще 35 раз ассистировал партнерам при показателе полезности «+40».

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram