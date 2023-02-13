В Чувашии мужчина затащил незнакомку в гараже и изнасиловал

47-летний мужчина напал на девушку, которая возвращалась домой. Угрожая расправой

Жителя Канаша обвиняют в изнасиловании незнакомой женщины в гаражах. Об этом сообщает пресс-служба следственного комитета Чувашии.

По версии следствия, 25 октября 2022 года 47-летний мужчина напал на девушку, которая возвращалась домой. Угрожая расправой, он затащил девушку к гаражам, где изнасиловал.

На данный момент следователи собрали все необходимые доказательства причастности мужчины к совершенному преступлению. Приговором суда ему назначено наказание в виде лишения свободы в колонии строгого режима сроком на пять лет.

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