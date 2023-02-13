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НовостиОбщество13 февраля 2023 15:59

В Казани на станции метро "Кремлевская" запустят эскалатор, который не работал с 2005 года

Кроме того, в планах на год заменить колесные пары у 5 подвижных составов
Рината СТРЕБКОВА
Сейчас в Казани курсируют 15 поездов метро.

Сейчас в Казани курсируют 15 поездов метро.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Хорошую новость для любителей кататься на метро в Казани озвучили в городской мэрии. Так, уже в 2023 году вновь запустят эскалаторы на станции "Кремлевская", которые не работали с 2005 года. Об этом на деловом понедельнике в Исполкоме сообщил генеральный директор МУП «Метроэлектротранс» Айдар Абдулхаков.

Отметим, что сейчас в Казани курсируют 15 поездов, срок службы которых превышает 30 лет, рассказал он. У пяти составов возрастом 17 лет полностью изношены колесные пары. В этом году их полностью заменят.

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