В Казани на станции метро "Кремлевская" запустят эскалатор, который не работал с 2005 года

Сейчас в Казани курсируют 15 поездов метро. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Хорошую новость для любителей кататься на метро в Казани озвучили в городской мэрии. Так, уже в 2023 году вновь запустят эскалаторы на станции "Кремлевская", которые не работали с 2005 года. Об этом на деловом понедельнике в Исполкоме сообщил генеральный директор МУП «Метроэлектротранс» Айдар Абдулхаков.

Отметим, что сейчас в Казани курсируют 15 поездов, срок службы которых превышает 30 лет, рассказал он. У пяти составов возрастом 17 лет полностью изношены колесные пары. В этом году их полностью заменят.

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