Казань
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Казань
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Казань
-6°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество13 февраля 2023 15:43

В Чебоксарах построят новый приют для бездомных животных

Он будет рассчитан на 500 собак и 100 кошек
Рината СТРЕБКОВА
В нынешнем приюте содержатся более 400 собак, хотя территория может вместить максимум 245

В нынешнем приюте содержатся более 400 собак, хотя территория может вместить максимум 245

Фото: Рината СТРЕБКОВА

В Чебоксарах намерены построить новый приют для бездомных животных. Об этом сообщили в администрации города. Отмечается, что сейчас действующий приют переполнен. В нем находятся более 400 собак, хотя территория рассчитана на 245 животных.

Новый приют будет больше нынешнего. Ожидается, что он сможет вмещать сразу 500 собак и 100 кошек. СТроительство будет стоить 13,3 миллионов рублей.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram