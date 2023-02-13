В Чебоксарах построят новый приют для бездомных животных

В нынешнем приюте содержатся более 400 собак, хотя территория может вместить максимум 245 Фото: Рината СТРЕБКОВА

В Чебоксарах намерены построить новый приют для бездомных животных. Об этом сообщили в администрации города. Отмечается, что сейчас действующий приют переполнен. В нем находятся более 400 собак, хотя территория рассчитана на 245 животных.

Новый приют будет больше нынешнего. Ожидается, что он сможет вмещать сразу 500 собак и 100 кошек. СТроительство будет стоить 13,3 миллионов рублей.

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