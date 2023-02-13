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НовостиСпорт13 февраля 2023 15:26

"Рубин" не смог обыграть "Краснодар-2" в товарищеском матче из трех таймов

Итог матча 1:1
Рината СТРЕБКОВА
"Рубин" отыгрался за 10 минут до окончания матча.

"Рубин" отыгрался за 10 минут до окончания матча.

Фото: Пресс-служба ФК "Рубин"

Казанский "Рубин" продолжает подготовку к сезону в Турции. В очередном товарищеском матче подопечные Юрия Уткульбаева встречались с "Краснодаром-2". Команды провели экспериментальный матч, состоявший из трех таймов по 45 минут. В итоге команды разошлись миром.

Уткульбаев с первых минут бросил в бой обоих новичков - перешедших из "Нефтехимика" защитника Максима Ширяева и форварда Мераби Уридию. Впрочем, отличиться им не удалось. Счет открыли футболисты "Крснодара-2". Отыграться казанцы смогли только на 125 минуте. Отличился Горбунов. Итог поединка 1:1.

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