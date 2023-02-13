За три дня в Марий Эл автоинспекторы задержали 16 пьяных водителей

Также госавтоинспекторы оштрафовали 100 пешеходов. Фото: Рината СТРЕБКОВА

За прошедшие три дня на дорогах Марий Эл автоинспекторы задержали сразу 16 водителей в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщили в пресс-службе республиканской полиции. Отмечается, что 4 водителя попались пьяными за рулем не в первый раз.

Кроме того, сотрудники ГИБДД также наказали 15 водителей, которые сели за рудь без прав. Еще почти 200 человек оштрафовали за езду без ремней безопасности. Также госавтоинспекторы оштрафовали 100 пешеходов. Треть из них передвигались по трассам ночью без светоотражателей на одежде.

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