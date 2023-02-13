Казань
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Казань
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Казань
-6°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество13 февраля 2023 15:13

За три дня в Марий Эл автоинспекторы задержали 16 пьяных водителей

Четверо из них попались не в первый раз
Рината СТРЕБКОВА
Также госавтоинспекторы оштрафовали 100 пешеходов.

Также госавтоинспекторы оштрафовали 100 пешеходов.

Фото: Рината СТРЕБКОВА

За прошедшие три дня на дорогах Марий Эл автоинспекторы задержали сразу 16 водителей в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщили в пресс-службе республиканской полиции. Отмечается, что 4 водителя попались пьяными за рулем не в первый раз.

Кроме того, сотрудники ГИБДД также наказали 15 водителей, которые сели за рудь без прав. Еще почти 200 человек оштрафовали за езду без ремней безопасности. Также госавтоинспекторы оштрафовали 100 пешеходов. Треть из них передвигались по трассам ночью без светоотражателей на одежде.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram