В Чебоксарах прокуратура организовала проверку по факту плесени в школьных классах

Плесень распространилась от пола до потолка. Фото: скриншот

В интернете появились кадры, на которых, как утверждается, в одном из кабинетов школы №53 в Чебоксарах запечатлены многочисленные следы плесени на стенах - от пола до потолка. Этого категорически не должно быть в помещениях, в которых ежедневно учатся дети.

Прокуратура Калининского района Чебоксар заинтересовалась этими кадрами и организовала проверку. Если надзорное ведомство выявит нарушение санитарных норм в этой школе, то ее руководство обяжут устранить плесень.

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