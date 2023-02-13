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НовостиОбщество13 февраля 2023 14:31

В Чебоксарах прокуратура организовала проверку по факту плесени в школьных классах

Кадры нарушений санитарных норм попало в интернет
Лилиана ГАРИФУЛЛИНА
Плесень распространилась от пола до потолка.

Плесень распространилась от пола до потолка.

Фото: скриншот

В интернете появились кадры, на которых, как утверждается, в одном из кабинетов школы №53 в Чебоксарах запечатлены многочисленные следы плесени на стенах - от пола до потолка. Этого категорически не должно быть в помещениях, в которых ежедневно учатся дети.

Прокуратура Калининского района Чебоксар заинтересовалась этими кадрами и организовала проверку. Если надзорное ведомство выявит нарушение санитарных норм в этой школе, то ее руководство обяжут устранить плесень.

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