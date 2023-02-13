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НовостиОбщество13 февраля 2023 14:37

Владимир Путин присвоил почетные звания и наградил орденами жителей Татарстана

Среди них – Рамиль Тухватуллин, Эдвард Абдуллазянов, Искандер Гиниятуллин и Марат Садыков
Лилиана ГАРИФУЛЛИНА
Орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени награжден ректор КГЭУ Эдвард Абдуллазянов.

Орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени награжден ректор КГЭУ Эдвард Абдуллазянов.

Фото: Тимур ХАНОВ.

Президент России Владимир Путин присвоил почетные звания и наградил медалями жителей Татарстана. Указ опубликован на официальном портале правовой информации.

Так, звание «Заслуженного артиста России» получил актер Театра имени Галиаскара Камала, депутат Госсовета Татарстана Рамиль Тухватуллин. Орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени награжден ректор Казанского государственного энергетического университета Эдвард Абдуллазянов.

Заслуженным работником ЖКХ России стал заместитель главы Исполкома Казани Искандер Гиниятуллин. Кроме того, орденом Пирогова посмертно был награжден глава Минздрава Татарстана Марат Садыков.

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