В Казани владельцы электромобилей смогут бесплатно пользоваться парковками

Всего в столице Татарстана зарегистрировано 255 электромобилей. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Казани владельцы электромобилей смогут бесплатно пользоваться муниципальными парковками. Об этом на "деловом понедельнике" сообщил мэр города Ильсур Метшин.

По словам главы города, всего в столице Татарстана зарегистрировано 255 электромобилей. Для них в прошлом году было установлено 45 зарядных станций. Из них семь находятся на муниципальных парковках. Теперь в Казани водителям для подзарядки экологичных автомобилей доступно свыше 70 мест. В 2022 году зафиксировали значительный рост электромобилей. Тогда в реестр добавили еще 124 подобных авто.

Отметим, для бесплатного пользования стоянками необходимо подать заявку в Комитет по транспорту Казани.

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