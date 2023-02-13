По словам Олега Николаева, ежегодно от 160 до 290 человек умирают от отравления алкоголем. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Чувашии после 15 марта могут ввести ограничения на продажу алкоголя. Об этом на еженедельной планерке сообщил глава республики Олег Николаев. По его словам, ежегодно от 160 до 290 человек умирают от отравления алкоголем. Также на 2% увеличился уровень смертности среди подростков. В связи с этим необходимо принять ограничительные и контрольно-надзорные меры, считает глава республики.

Так, до 22 февраля подготовят обращение в федеральные органы для снятия моратория на проверку розничной продажи спиртного в республике. Также планируют снять баннеры, рекламирующие самогонные аппараты.

Также Николаев отметил, что нужно усилить профилактическую работу в данном направлении, обеспечить занятость детей и подростков, проводить больше мероприятий по популяризации здорового образа жизни.

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