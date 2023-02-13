К лету в большинстве трамваях и троллейбусах Казани откажутся от кондукторов

Для оплаты проезда будут использоваться специальные валидаторы. Фото: Михаил ФРОЛОВ

К лету в большинстве трамваях и троллейбусах Казани перейдут на бескондукторную систему – самостоятельную оплату проезда через специальные валидаторы. При этом на части маршрутов останутся кондукторы, которые будут помогать оплачивать билеты и контролировать процесс.

В настоящий момент в Казани не хватает свыше 800 кондукторов, нововведение может способствовать решению проблемы. Кроме того, есть маршруты, на которых пассажиропоток такой высокий, что там контролеры необходимы, заявил гендиректор МУП «Метроэлектротранс» Айдар Абдулхаков на "деловом понедельнике" в мэрии Казани.

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