Татарстан погасил задолженность перед Россией по бюджетным кредитам на 1,7 миллиарда рублей

Снизить задолженность перед Россией удалось в рамках реализации инвестиционных проектов. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Татарстан снизил задолженность перед Россией по бюджетным кредитам на 1,7 миллиарда рублей. Об этом на заседании Комитета Госсовета республики сообщил замминистра финансов региона Алексей Шишкин. По его словам, сумма была списана в декабре 2022 года. Этого удалось достичь в рамках реализации инвестиционных проектов. Благодаря им были обеспечены дополнительные поступления по налоговым платежам в федеральный бюджет.

Отметим, для оформления решения о списании задолженности 30 декабря 2022 года между Минфином России и Кабмином Татарстана были заключены соответствующие соглашения. Теперь уплата процентов также будет снижена.

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