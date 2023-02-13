В Казани установили мемориальную доску на фасаде дома, где родился Федор Шаляпин

Федор Шаляпин родился 13 февраля 1873 года во флигеле дома Лисицина. Фото: Рустем Кадыров, пресс-служба раиса Татарстана

В понедельник, 13 февраля, отмечается 150 лет со дня рождения известного оперного певца, уроженца Казани, Федора Шаляпина. В честь этого события на фасаде дома Лисицина, во флигеле которого он родился, установили мемориальную доску.

В торжественной церемонии открытия принял участие раис Татарстана Рустам Минниханов. Он поздравил пришедших с этим знаменательным в жизни российской культуры событием и возложил цветы к зданию.

Пришедшие на церемонию возложили цветы к зданию. Фото: Рустем Кадыров, пресс-служба раиса Татарстана

Напомним, в честь юбилейной даты в Казани пройдет множество выставок, концертов, спектаклей. Одним из самых масштабных является Международный оперный фестиваль имени Федора Шаляпина в Казани. С полной программой мероприятия можно ознакомиться здесь.

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